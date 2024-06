Areszt dla 28-latka za napaść z nożem na policjantów Data publikacji 03.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Jaworzna zatrzymali 28-latka, który w trakcie kontroli trzeźwości najpierw ranił nożem siebie, a następnie zaatakował mundurowych. Agresor swoim zachowaniem chciał sprawić, aby policjanci nie zatrzymali go, gdyż był poszukiwany listem gończym. Sąd, na wniosek prokuratora i śledczych, zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt. Grozi mu do 10 lat więzienia.

W czwartek, 30 maja policjanci z jaworznickiej drogówki kontrolowali trzeźwości kierujących przy ul. Krakowskiej w Jaworznie. 20 minut po północy zatrzymali do kontroli kierującą fordem, która jechała z pasażerem. Podczas legitymowania kierującej mundurowi zauważyli, że mężczyzna siedzący obok nerwowo się zachowuje. Mając podejrzenie, że może on mieć coś na sumieniu, policjanci postanowili wylegitymować również jego. Po sprawdzeniu w systemach policyjnych okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany listem gończym do odbycia kary roku więzienia. Policjanci nakazali mężczyźnie kilkukrotnie opuścić pojazd, lecz ten kategorycznie odmówił. Zagroził, że jeśli go nie puszczą, zrobi sobie krzywdę. Mundurowi natychmiast podjęli czynności, aby zatrzymać mężczyznę i nie dopuścić do targnięcia się przez niego na życie. Ten jednak zaryglował drzwi w pojeździe, a następnie zaczął się okaleczać. Policjanci w pierwszej kolejności nakazali kierującej opuszczenie pojazdu, a następnie wykonywali wszystkie czynności zmierzające do uratowania życia pasażera. Ten jednak zaatakował policjantów, kopiąc ich, uderzając i próbując ich dźgnąć nożem.

Na miejsce zostały skierowane kolejne patrole oraz pogotowie ratunkowe. Po chwili mężczyzna został obezwładniony i rozbrojony. W wyniku zadawanych uderzeń przez agresora interweniująca policjantka doznała złamania kciuka oraz licznych zadrapań. Drugi policjant z patrolu również doznał obrażenia ciała w postaci zadrapań. Zatrzymanemu mężczyźnie została udzielona pierwsza pomoc, a następnie został on przetransportowany do szpitala, gdzie był pilnowany przez policjantów. Późniejsze badania wykazały, że znajdował się pod wpływem narkotyków.

Następnego dnia śledczy zawnioskowali o najsurowszy środek zapobiegawczy, jakim jest tymczasowe aresztowanie. Jak się okazało, mężczyzna był poszukiwany listem gończym do odbycia kary więzienia za popełnione przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

W piątek sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 28-letniego mężczyzny na 3 miesiące. Teraz grozi mu kara 10 lat więzienia za czynną napaść na policjantów z użyciem noża.