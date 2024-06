Czujność i zaangażowanie - policjant, na wolnym zatrzymał poszukiwanego mężczyznę Data publikacji 04.06.2024 Powrót Drukuj Nawet w czasie wolnym policjanci wielokrotnie potwierdzają swoją skuteczność. Dzięki tym cechom rozwiązywane są sprawy kryminalne, zatrzymywani są ukrywający się przestępcy, czy uratowane jest ludzkie życie. Tym razem stargardzki policjant zatrzymał poszukiwanego nakazem doprowadzenia mężczyznę.

Mundurowy ze stargardzkiej komendy pełniący służbę, jako asystent Referatu Patrolowo-Interwencyjnego, po zakończonej pracy, w centrum miasta zauważył znanego mu mężczyznę. Pamiętał, że jest on poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. Funkcjonariusz przez chwilę obserwował go, a kiedy upewnił się, co do swoich podejrzeń, natychmiast zareagował.

Poszukiwany został zatrzymany. Zaraz po tej czynności policjant powiadomił o tym dyżurnego jednostki. Stargardzianin nie spodziewał się takiej sytuacji i był całowice zaskoczony. Po chwili na miejsce przyjechał policyjny patrol, który przejął zatrzymanego. Sprawdzenie w policyjnych systemach potwierdziło, że 58- latek był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Stargardzie celem odbycia kary pozbawienia wolności.