Pobili mężczyznę pałką teleskopową i próbowali porwać – napastnicy zatrzymani przez policjantów Data publikacji 04.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Szprotawie zatrzymali trzech podejrzanych o pobicie mężczyzny oraz usiłowanie pozbawienia go wolności. Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Żaganiu wobec dwóch z nich zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

W nocy z 29 na 30 maja w Małomicach trzech mężczyzn zaatakowało 44-latka, który wracał do domu.

Napastnicy pobili mężczyznę używając do tego między innymi pałki teleskopowej. Następnie agresorzy usiłowali wciągnąć pokrzywdzonego do samochodu, jednak zostali spłoszeni przez przypadkową osobę, która usłyszała głośne krzyki i wezwała Policję. Cała trójka uciekła z miejsca zdarzenia, odjeżdżając samochodem. 44-latek doznał ogólnych obrażeń ciała. Przybyli na miejsce policjanci wykonali niezbędne czynności, które pozwoliły zatrzymać napastników. Z zatrzymanymi wykonano czynności.

Fakt usiłowania wciągnięcia pokrzywdzonego do samochodu tłumaczyli tym, że chcieli go wywieść do lasu i nastraszyć. 45-latek usłyszał zarzut pobicia przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu, usiłowanie pozbawienia wolności oraz kierowanie gróźb karalnych. Dwaj pozostali mężczyźni 32-latek i 40-latek usłyszeli zarzut pobicia oraz usiłowania pozbawienia wolności.



W sobotę (1 czerwca) Sąd Rejonowy w Żaganiu na wniosek Prokuratury Rejonowej wobec 40 i 45-latka zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za udział w bójce lub pobiciu grozi kara do lat 3 pozbawienia wolności. Za udział w bójce lub pobiciu z udziałem niebezpiecznego przedmiotu karą może być nawet 8 lat pozbawienia wolności. Za usiłowanie pozbawienia wolności grozi kara do lat 5 pozbawienia wolności, natomiast kierowanie gróźb karalnych zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.