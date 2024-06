Policjant po służbie odzyskał skradziony motocykl i zatrzymał pasera Data publikacji 04.06.2024 Powrót Drukuj Sierż. szt. Karol Jaworski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wykazał się dużym zaangażowaniem i skutecznością będąc po służbie. Dzięki jego szybkiej interwencji skradziony kilka dni wcześniej motocykl wrócił do właściciela. Policjant zatrzymał też pasera.

W ostatnich dniach doszło do kradzieży motocykla z jednego z radomskich osiedli. Jego właściciel zgłosił to przestępstwo Policji, a także informację o kradzieży umieścił na portalach i forach internetowych. Komunikat ten ze zdjęciem motocykla dotarł do wielu miłośników jednośladów m.in. do policjanta z radomskiej drogówki. Krótko po tym będący po służbie sierż. szt. Karol Jaworski z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Radomiu, na osiedlu Gołębiów II, zwrócił uwagę na dwóch mężczyzn, którzy wyprowadzają z klatki schodowej motocykl przypominający ten skradziony. Funkcjonariusz natychmiast się tym zainteresował, podszedł do mężczyzn, aby to sprawdzić. Nie miał wątpliwości, że mają związek z przestępstwem. Wtedy obaj zaczęli uciekać. Po krótkim pościgu policjant zatrzymał jednego z nich. Okazał się nim 47-letni mieszkaniec Radomia, który następnie trafił do policyjnej celi. Przedstawiono mu zarzut paserstwa, a za przestępstwo to grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Odzyskany przez policjanta motocykl został przekazany właścicielowi.