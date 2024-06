Policjanci uratowali kobietę Data publikacji 04.06.2024 Powrót Drukuj Dyżurny z Chwarzna otrzymał telefoniczną informację o kryzysie emocjonalnym 40-latki. Natychmiast wysłano policjantów w okolice, gdzie mogła znajdować się kobieta. Po zlokalizowaniu przez funkcjonariuszy 40-latki w zbiorniku retencyjnym, mundurowi natychmiast weszli do wody i ją wyciągnęli. Z uwagi na fakt, że kontakt z kobietą był utrudniony, funkcjonariusze przekazali ją pod opiekę ratowników.

W sobotę, 1 czerwca 2024 r. około 23.30 dyżurny z Komisariatu Policji w Gdyni-Chwarznie otrzymał telefoniczną informację o 40-latce, która jest w stanie kryzysu emocjonalnego, wyszła z miejsca zamieszkania i poszła w kierunku zbiornika retencyjnego.

Dyżurny natychmiast wysłał we wskazane miejsce policjantów, którzy zobaczyli kobietę w zanurzoną do klatki piersiowej w wodzie. Funkcjonariusze od razu weszli do zbiornika i wyciągnęli kobietę z wody. Z uwagi na utrudniony kontakt z 40-latką policjanci przekazali ją pod opiekę ratowników medycznych, którzy przewieźli ją do szpitala.

To kolejna sytuacja, kiedy szybka reakcja i właściwe działanie policjantów przyczyniły się do uratowania życia ludzkiego.