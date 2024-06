Policjantka po służbie ruszyła z pomocą seniorowi

Data publikacji 04.06.2024

W trakcie przyjmowania w tomaszowskiej komendzie od zaniepokojonej rodziny zawiadomienia o zaginięciu 88-letniego mężczyzny, policjantka z Pabianic wracająca do domu odnalazła w przydrożnym rowie seniora, któremu udzieliła niezbędnej pomocy. To kolejny dowód na to, że policjanci nawet nie będąc na służbie nie tracą instynktu i zawsze kierują się maksymą „Pomagamy i chronimy”.