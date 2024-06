Podziękowania dla policjantów z Wąbrzeźna Data publikacji 04.06.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze wąbrzeskiej jednostki podczas zabezpieczenia procesji Bożego Ciała zauważyli, jak strażacy OSP zajmują się nastolatką leżącą przy kościele. Policjanci natychmiast pobiegli pomóc w udzieleniu pierwszej pomocy, która jak się okazała była na wagę zdrowia, a nawet życia. Do wąbrzeskiej komendy wpłynęły podziękowania dla policjantów od mamy tej dziewczyny.

W czwartek, 30 maja 2024 r. policjanci z naszej jednostki zabezpieczali procesje Bożego Ciała w różnych miejscowościach naszego powiatu. W działaniach na terenie Wąbrzeźna udział brali między innymi nadkomisarz Roman Kolczyński oraz aspirant sztabowy Michał Plona. Funkcjonariusze, będąc w rejonie kościoła na placu Jana Pawła II, zauważyli leżącą nastolatkę, przy której byli już druhowie z OSP. Policjanci podbiegli natychmiast sprawdzić co się stało. Według słów mamy dziewczynki oraz świadków, ta miała zemdleć i upaść.

Aspirant Michał Plona, jako przeszkolony policyjny ratownik medyczny, przystąpił do udzielania pomocy, natomiast nadkomisarz Roman Kolczyński niezwłocznie wezwał na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego. Mundurowi ocenili stan nastolatki, podjęli próbę przeprowadzenia wywiadu medycznego i jednoznacznie stwierdzili, że nie jest to zwykłe omdlenie. Dzięki profesjonalnemu i szybkiemu działaniu policjantów, nastolatka przewieziona została na oddział neurologiczny jednego z toruńskich szpitali, gdzie wraca do zdrowia.

W poniedziałek, 3 czewca br. do naszej jednostki wpłynęła wiadomość od mamy uratowanej nastolatki, która wyraziła swoją wdzięczność za pomoc udzieloną jej córce.

Na przypomnienie zasługuje również fakt, że do tożsamej sytuacji doszło 16 czerwca 2022 roku, kiedy również podczas zabezpieczenia procesji Bożego Ciała, oficer prasowy naszej jednostki aspirant Krzysztof Świerczyński uratował życie seniorowi, który doznał udaru mózgu. Za ten czyn nagrodzony został "Kryształowym Sercem".