Data publikacji 05.06.2024

Policjanci zatrzymali kolejnego pseudokibica z narkotykami

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy współpracy z Prokuraturą Rejonową w Szamotułach zatrzymali mężczyznę związanego ze środowiskiem pseudokibiców, podejrzanego o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Pseudokibiców, Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Poznaniu i policjantów z Wydziału Kryminalnego KPP w Gostyniu przy współpracy z Prokuraturą Rejonową w Szamotułach, 28 maja br. zatrzymali na terenie Poznania mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Realizacja jest związana z sukcesywnym rozpracowywaniem środowiska pseudokibiców, którzy zajmują się handlem narkotykami na dużą skalę. Zatrzymany do tej sprawy mieszkaniec Poznania jest powiązany właśnie z tym środowiskiem.

Podczas przeszukania miejsca zamieszkania zatrzymanego, policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad 15 kilogramów narkotyków takich jak marihuana, „kryształ” oraz płynna amfetamina. Wszystkie zabezpieczone substancje trafiły do szczegółowej analizy.

Po sprawdzeniu zatrzymanego w policyjnych systemach okazało się, że był on również poszukiwany przez sąd z Krakowa do odbycia zaległej kary pozbawienia wolności. Usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków, za które grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna na wniosek Prokuratury Rejonowej w Szamotułach, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

(KWP w Poznaniu / kp)