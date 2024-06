Policyjne psy w akcji – działanie czworonożnych funkcjonariuszy w oku kamery Data publikacji 05.06.2024 Powrót Drukuj Poznajcie policyjne psy z zielonogórskiej komendy. W Zespole Przewodników Psów Służbowych jest 6 policjantów i policjantka, którzy mają pod opieką 14 psów. Przewodnicy dbają o kondycję i ćwiczą umiejętności swoich podopiecznych przez cały okres ich służby.

W szeregach policyjnych psów służy wiele różnych czworonogów. Są psy patrolowo-tropiące, do wyszukiwania zapachu materiałów wybuchowych, do wyszukiwania zapachu narkotyków oraz psy wyszkolone do wyszukiwania zapachu ludzkich zwłok. Wszystkie policyjne czworonogi służbowe przechodzą wraz ze swoimi przewodnikami szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Niektóre mogą być również szkolone na miejscu w jednostce przez doświadczonego przewodnika – wtedy pies i jego opiekun jadą jedynie na egzaminy do Sułkowic.

Zespół Przewodników Psów Służbowych Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze w ubiegłym roku zyskał 3 nowych czworonożnych funkcjonariuszy – dwa psy patrolowo-tropiące: Izi i Dingo oraz psa do wyszukiwania zapachu ludzkich zwłok - Suzi. W zielonogórskim zespole miał miejsce jeszcze inny debiut – po raz pierwszy służbę pełni policjantka przewodniczka psa służbowego – starszy posterunkowy Jagoda Migdał, która od początku wstąpienia w policyjne szeregi deklarowała, że chce zostać przewodnikiem psa służbowego. Zielonogórskim zespołem kieruje doświadczony przewodnik aspirant sztabowy Kamil Wróblewski.

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze posiada nowoczesne kojce gdzie psy mają dużo miejsca, łazienkę do kąpieli oraz na tym samym terenie bardzo dobrze wyposażony tor szkoleniowy, gdzie psy służbowe trenują pod okiem swoich przewodników. Obecnie w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze służy 14 psów. 9 z nich to psy patrolowo-tropiące, 2 wyszkolone są do wyszukiwania materiałów wybuchowych, 2 do wyszukiwania narkotyków i (po raz pierwszy) pies do wyszukiwania zapachu ludzkich zwłok.