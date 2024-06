Nietrzeźwy próbował odjechać z parkingu, zatrzymał go policjant po służbie Powrót Drukuj Szybka i zdecydowana postawa kryminalnego z II koszalińskiego komisariatu wyeliminowała kolejnego nietrzeźwego kierującego. Funkcjonariusz w czasie wolnym od służby widząc 34-latka, który jest pod znacznym wpływem alkoholu i odjeżdża autem, zatrzymał go i powiadomił oficera dyżurnego. Badanie alkomatem wykazało u nieodpowiedzialnego kierującego prawie 2 promile alkoholu w organizmie.

Do zatrzymania nietrzeźwego kierującego przez policjanta poza służbą doszło na ulicy Szczecińskiej w Koszalinie. Z relacji świadka wynika, że 34-letni kierujący volkswagenem przyjechał do sklepu, aby kupić alkohol. Pracownik ochrony z uwagi na zachowanie mężczyzny i jego stan nietrzeźwości, wyprosił go ze sklepu. Całą sytuację obserwował robiący w tym czasie zakupy kryminalny z II koszalińskiego komisariatu. Funkcjonariusz widząc, że 34-latek jest nietrzeźwy i odjeżdża z parkingu samochodem, natychmiast zareagował i zatrzymał kierującego.

Podczas przeprowadzania przez policjantów badania na trzeźwość, okazało się, że 34-letni mężczyzna miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Nieodpowiedzialny kierujący został zatrzymany w policyjnym areszcie.

34-latek po wytrzeźwieniu usłyszy zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, a wkrótce za swój czyn odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, konfiskata auta oraz wysoka kara pieniężna.

O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd, który podejmie decyzję o wysokości kary i ewentualnym przepadku mienia.