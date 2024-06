Policjantka w czasie wolnym od służby udzieliła pierwszej pomocy motocykliście Data publikacji 05.06.2024 Powrót Drukuj Znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy i empatią wykazała się policjantka z Komisariatu Policji Szczecin Dąbie, która pomogła motocykliście. W czasie wolnym od służby funkcjonariuszka najechała na zdarzenie drogowe.

Sierż. Lena Guzik asystentka ds. nieletnich z Komisariatu Policji Szczecin Dąbie, będąc w czasie wolnym od służby jechała z synem na rowerze przez Stargard. W pewnym momencie na rondzie zobaczyła, jak doszło do potrącenia motocyklisty przez samochód osobowy.

Policjantka natychmiast podjechała w to miejsce i udzieliła pierwszej pomocy motocykliście oraz wezwała służby ratunkowe. Zainteresowała się także kierującą samochodem, która nie odniosła na szczęście żadnych obrażeń. Do czasu przyjazdu służb ratunkowych policjantka zabezpieczyła także miejsce zdarzenia. Zdarzenie to zostało zakwalifikowane jako kolizja, gdyż motocyklista nie odniósł poważnych obrażeń. Zachowanie sierż. Leny Guzik było jak najbardziej profesjonalne i zasługuje na uznanie.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności!

Sezon motocyklowy w pełni. Na wielu polskich drogach w całym kraju pojawiają się fani jednośladów. Jak zawsze apelujemy do wszystkich kierujących o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Każdy uczestnik ruchu drogowego musi mieć na względzie bezpieczeństwo swoje i innych.