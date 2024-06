Nie ma znaczenia czy jesteś policjantem z Giżycka, z Lublina, czy też z każdego innego miasta. Po prostu jesteśmy dla Was! Data publikacji 05.06.2024 Powrót Drukuj Kim tak naprawdę jest policjant? Jest przede wszystkim dobrym człowiekiem, niosącym pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna, dbający o zdrowie i życie każdego człowieka i ochronę mienia. Potwierdził to policjant z Posterunku Policji w Zaściankach (KMP w Białystoku), który przebywając na urlopie w Giżycku podjął szybkie i skuteczne działania podczas pożaru w przychodni lekarskiej.

We wtorek (4.06.2024 r.) około godziny 12:00 do dyżurnego giżyckiej jednostki policji wpłynęło zgłoszenie o pożarze w Przychodni Lekarskiej w Giżycku przy ul. Wodociągowej. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol policji oraz zadysponowane zostały jednostki straży pożarnej. Na miejscu okazało się, że pożar wybuchł w jednym z pomieszczeń na terenie przychodni. Giżyccy policjanci na miejscu zastali mężczyznę, który zareagował na zagrożenie i ugasił pożar oraz ewakuował oczekujących na wizytę pacjentów. Tym mężczyzną okazał się policjant z Posterunku Policji w Zaściankach ( KMP w Białymstoku).

Z relacji funkcjonariusza wynikało, że obecnie przebywa na urlopie wypoczynkowym w Giżycku. Z chorym dzieckiem zgłosił się do przychodni lekarskiej, gdzie w holu oczekiwał na wizytę. W trakcie oczekiwania podbiegła do niego kobieta, która krzyknęła „pali się, pali”. Nikt z oczekujących w holu nie zareagował. Funkcjonariusz zapytał kobietę, gdzie się pali, ona wskazała jedno z pomieszczeń, do którego drzwi były zamknięte, obok znajdowały się dwa okna. Przez okno policjant zobaczył, że w tym pomieszczeniu jest ogień sięgający sufitu. Z pomieszczenia wydobywał się już ogień oraz silny i gęsty dym, który zajmował cały korytarz. W tym momencie policjant wydał polecenie kobiecie o powiadomieniu straży pożarnej. Widząc, że ogień się wydostaje z pomieszczenia, a gęsty dym zajmuje cały hol przychodni polecił oczekującym pacjentom i personelowi natychmiastowe opuszczenie budynku, wskazując im kierunek wyjścia. Osoby przebywające na korytarzu były zdezorientowane i nie wiedziały do końca co się dziej. Funkcjonariusz następnie zdjął ze ściany gaśnicę i przez otwarte okno tego pomieszczenia przygasił rozprzestrzeniający się ogień. W pewnym momencie podeszła do funkcjonariusza kobieta i powiedziała, że w pomieszczeniu może być pracownik. Przez okno nie można było tego stwierdzić. Policjant podjął decyzję o wyważeniu drzwi. Wewnątrz na szczęście nikogo nie było. Przez wybitą dziurę w drzwiach funkcjonariusz dogasił pożar. Zadymienie było tak duże, że nie dało się już oddychać. Funkcjonariusz, mając pewność, że wszyscy opuścili budynek, również i on opuścił miejsce zdarzenia i wyszedł na zewnątrz, gdzie spotkał się z giżyckimi policjantami oraz strażakami i przekazał informację na temat tego wydarzenia.

Dziękujemy naszemu koledze z Posterunku Policji w Zaściankach za to, że zadbał o naszych mieszkańców i uchronił mienie przed kompletnym spaleniem. Za szybkie i stanowcze działanie.

Spaleniu uległo pomieszczenie, gdzie znajdowała się aparatura do badania słuchu.