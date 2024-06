Policjanci z Wejherowa ratują życie - dwie interwencje w ciągu kilku dni Data publikacji 05.06.2024 Powrót Drukuj W ciągu kilku ostatnich dni policjanci dwukrotnie ratowali życie. Wczoraj rodzice dziecka, które uległo wypadkowi podczas spaceru udzielali wsparcia i przeprowadzili pilotaż, a kilka dni wcześniej policjanci z referatu patrolowo-interwencyjnego z wejherowskiej komendy poszukiwali nastolatki, której życie mogło być zagrożone. Znaleźli ją nieprzytomną, udzielili jej pomocy i wezwali na miejsce pogotowie.

Wczoraj, około godziny 16:00, patrol prewencji z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie został poproszony o pomoc przez mieszkańca gminy Szemud. Mężczyzna jechał samochodem z rocznym dzieckiem, które podczas spaceru wypadło z wózka. Widząc duże natężenie ruchu i tworzące się korki , policjanci postanowili przeprowadzić pilotaż samochodu do szpitala w Wejherowie. Dzięki szybkiej reakcji i interwencji funkcjonariuszy dziecko zostało natychmiast przekazane pod opiekę lekarzy. Na szczęście, obrażenia malucha nie okazały się poważne.

To jednak niejedyna akcja ratunkowa policjantów z Wejherowa w ostatnich dniach. Kilka dni temu, również na terenie Wejherowa, funkcjonariusze prewencji poszukiwali nastolatki, której życie miało być zagrożone. W zaroślach parku natknęli się na nieprzytomną dziewczynę w stanie zagrożenia życia. Natychmiast udzielili jej pierwszej pomocy i monitorowali funkcje życiowe do czasu przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego. Nastolatka została przewieziona do szpitala. Dzięki błyskawicznej interwencji policjantów, jej życie zostało uratowane.

Te dwa przykłady pokazują, jak ważną rolę odgrywają policjanci w ratowaniu życia i zdrowia ludzi. Ich odwaga, poświęcenie i szybkie skuteczne działanie często decydują o ludzkim losie. Policjanci apelują! W przypadku zauważenia osoby potrzebującej pomocy należy niezwłocznie skontaktować się ze służbami ratunkowymi.