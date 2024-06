Pościg za 26-latkiem „na zakazie”

Kiedy kierujący nie zatrzymuje się do policyjnej kontroli, to ewidentny sygnał, że ma coś na sumieniu. Jednak nie każdy ma świadomość, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli policjant poruszający się pojazdem wyda za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych polecenie do zatrzymania pojazdu, a kierujący kontynuuje jazdę, może mu grozić kara pozbawienia wolności do lat 5. Na pewno pamiętać będzie o tym 26-letni kierowca skody, który uciekał przed policjantami, by uniknąć odpowiedzialności karnej. Po jego zatrzymaniu mundurowi ustalili, że mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, oraz wydaną decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania.