Dolnośląscy policjanci pełnią służbę w Las Palmas Data publikacji 05.06.2024 Powrót Drukuj Wizyta policjantów z Dolnego Śląska, którzy pojechali do Hiszpanii w ramach programu Erasmus+, stała się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z miejscowymi funkcjonariuszami. Podczas pełnionych wspólnie patroli, mundurowi z Polski będą też mogli poznać metody pracy policjantów z Jefatura de Policia de Canarias. Wyjazd do Las Palmas możliwy był w związku z programem mobilności, realizowanym przez Akademie Policji w Szczytnie, której są obecnie studentami.

Sierż. szt. Paweł Marczyk oraz asp. szt. Wojciech Żuchowski, to dwaj policjanci pełniący na co dzień służbę na Dolnym Śląsku i studiujący jednocześnie w Akademii Policji w Szczytnie. Sierż. szt. Marczyk pracuje w Sztabie Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i odpowiada za realizację zadań związanych z prowadzeniem akcji oraz operacji policyjnych, w tym zabezpieczeń imprez masowych, zgromadzeń lub innych ważnych wydarzeń, czy też uroczystości. Natomiast asp. szt. Wojciech Żuchowski jest technikiem kryminalistyki w Wydziale Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich i zajmuje się obsługą zdarzeń kryminalnych oraz ujawnianiem oraz zabezpieczaniem śladów kryminalistycznych.

Funkcjonariusze Ci mogli wyjechać do Hiszpanii w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Akademię Policji w Szczytnie, gdyż jego założenia umożliwiają studentom odbywanie praktyk w instytucjach zagranicznych.

Podczas praktyk w Jefatura de Policia de Canarias w hiszpańskim Las Palmas, policjanci z Polski będą mieli m.in. unikalną okazję do wymiany doświadczeń, poznania metod pracy kolegów z Hiszpanii, czy też porównania rozwiązań stosowanych w codziennej służbie przez Policję polską i hiszpańską. Poznają także strukturę organizacyjną Policji Narodowej Hiszpanii oraz pragmatykę służby w innym państwie europejskim. Wizyta funkcjonariuszy, to nie tylko okazja do zdobycia nowych umiejętności zawodowych oraz językowych, ale także współpraca w ramach pełnionej razem służby.