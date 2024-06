Szkolenie dla policjantów z sezonowych komórek wodnych Data publikacji 06.06.2024 Powrót Drukuj W Smardzewicach na terenie Zalewu Sulejowskiego, w powiecie tomaszowskim, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przeprowadziła szkolenie dla policjantów z zakresu realizacji zadań na wodach w trudnych warunkach atmosferycznych. Szkolenie obejmowało prowadzenie akcji ratowniczych w porze nocnej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zostało zorganizowano we współpracy z WOPR-em w Tomaszowie Mazowieckim.

5 czerwca 2024 roku, w Smardzewicach na terenie Zalewu Sulejowskiego, w powiecie tomaszowskim, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przeprowadziła szkolenie dla policjantów z sezonowych komórek wodnych z zakresu realizacji zadań na wodach w trudnych warunkach atmosferycznych. Szkolenie obejmowało prowadzenie akcji ratowniczych również w porze nocnej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zostało zorganizowano we współpracy z WOPR-em w Tomaszowie Mazowieckim. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Żeglugi Śródlądowej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego ,,Wody Polskie”. Miało ono na celu podniesie kwalifikacji zawodowych policjantów, w tym zdolności poszukiwania osób zaginionych z wykorzystaniem sprzętu w porze nocnej, jak również współdziałania z innymi podmiotami dbającymi o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Wzięło w nim udział 12 policjantów z: KMP Piotrków Trybunalski, KPP Tomaszów Mazowiecki, KPP Poddębice, KPP Opoczno, KPP Sieradz. Policjanci wspólnie z WOPR -em przećwiczyli stosowanie pasów transportowych oraz lin ratowniczych. Przeprowadzono szkolenie z zakresy pierwszej pomocy BLS – zespół czynności obejmujący bezprzewodowe utrzymywanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymywanie oddychania i krążenia. Przećwiczono elementy ratownicze RKO na fantomie, a następnie przystąpiono do zagadnień związanych z wykorzystaniem torby medycznej oraz apteczki pierwszej pomocy tj. opatrywaniem ran, czynnościami po ukąszeniach owadów czy oparzeniach, zadławieniach oraz stabilizacją złamań. Przećwiczono stosowanie AED .

Około godziny 20.15 rozpoczęto odprawę do służby związaną z pozorowanym poszukiwaniem w porze nocnej dwóch mężczyzn, którzy zaginęli na zbiorniku wodnym Zalewu Sulejowskiego po wypłynięciu kajakiem i do chwili obecnej nie powrócili. Nieznana była lokalizacja osób zaginionych, ani ich przybliżone położenie na terenie zbiornika, jak również trasa którą pokonali kajakiem. Zakres poszukiwań obejmował cały teren zbiornika wodnego. W akcji poszukiwawczej brało udział 12 policjantów oraz 6 WOPR-owców opływających teren na trzech łodziach policyjnych SPORTIS i jednej łodzi WOPR. Czynności poszukiwawcze zaginionych prowadzone były z wykorzystaniem szperaczy, lokacji nawigacyjnej oraz map. Po godzinie 22.00 odnaleziono pierwszego mężczyznę - pozoranta, któremu udzielono pierwszej pomocy i przetransportowano do bazy WOPR, a następnie drugiego mężczyznę, któremu również udzielono pomocy.

Ćwiczenia pozwoliły policjantom nabrać umiejętności nawigowania łodzią w porze nocnej, prowadzenia akcji ratowniczych wraz z udzielaniem pierwszej pomocy oraz przyczynią się bezpośrednio do zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą w sezonie wakacyjnym 2024.