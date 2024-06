Zatrzymani przez kryminalnych. Odebrali pieniądze z oszustwa Data publikacji 06.06.2024 Powrót Drukuj Oszustwa to przestępstwa, do których dochodzi najczęściej z powodu świadomego działania sprawcy, który wprowadza w błąd swoją ofiarę. Często informujemy o tym, że pokrzywdzeni w wyniku oszustwa są seniorzy. Ten przykład pokazuje, że nawet osoby czynne zawodowo dają się zwieść. Na szczęście policjanci zatrzymali dwóch tzw. odbieraków bankomatowych.

Wszystko zaczęło się pod koniec maja tego roku, gdy do 48-letniej mieszkanki Żnina zadzwonił rzekomy policjant Centralnego Biura Śledczego z informacją, że pieniądze zgromadzone na koncie są zagrożone i aby je uchronić przed utratą, trzeba je przelać na wskazane konta. Niestety kobieta zrobiła dwa przelewy po 50 tysięcy złotych oraz przekazała BLIKI-em 12 tysięcy. Łącznie oddała oszustom 112 tysięcy złotych.

Na szczęście szybko zorientowała się, że mogła paść ofiarą przestępstwa. To zapewne pomogło policjantom w zatrzymaniu „odbieraków”, niestety nie uchroniło gotówki.

Współpraca policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z kryminalnymi ze Żnina pozwoliła na ustalenie, że w sprawę zamieszany może być obcokrajowiec, przebywający na terenie powiatu oławskiego, gdzie doszło do jednej z wypłat. W tej sprawie pomocny okazał się monitoring.

Praca policjantów pozwoliła na zatrzymanie na terenie powiatu oławskiego dwóch braci. Obaj, 26- i 28-latek, trafili do komendy policji w Żninie, gdzie usłyszeli zarzut oszustwa 48-latki. Niestety nie mieli już gotówki, którą wypłacili. Policjanci będą ustalać co stało się z pieniędzmi.

Dziś do sądu w Żninie trafił wniosek prokuratora o tymczasowe aresztowanie obu zatrzymanych.

Do wyjaśnienia pozostaje wiele wątków, między innymi to, co stało się z pieniędzmi 48-latki, czy są inne osoby oszukane przez zatrzymanych, a co najważniejsze czy ktoś z nimi współpracował.

( KWP Bydgoszcz/al)

