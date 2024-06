Poszukiwany 22-latek uciekał autem skradzionym w Niemczech – policjanci zatrzymali go po pościgu Data publikacji 06.06.2024 Powrót Drukuj Szybki przepływ informacji pomiędzy dyżurnymi z Krosna Odrzańskiego i Świebodzina, skutkował zatrzymaniem mężczyzny, który kierując kradzioną z Niemiec mazdą CX5 o wartości blisko 95 tysięcy złotych, usiłował uciec policjantom. 22-latek jest już po zarzutach. Odpowie za liczne przestępstwa i wykroczenia. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

W poniedziałek, 3 czerwca 2024 r. policjanci krośnieńskiej drogówki kontrolowali prędkość w miejscowości Radnica. W pewnym momencie na policyjny radar „wpadł” kierowca mazdy, który jechał z prędkością 84 km/h. Funkcjonariusz w związku z ujawnionym wykroczeniem dał mu znak do zatrzymania się. Ten jednak zlekceważył go i przyspieszając zaczął uciekać w kierunku Świebodzina.

Mundurowi po włączeniu sygnałów świetlnych i dźwiękowych niezwłocznie ruszyli za nim w pościg, informując dyżurnego jednostki o zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach. Ten o kierunku ucieczki powiadomił dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, który skierował we wskazane miejsce patrol.

Profesjonalne działanie obu dyżurnych przyniosło oczekiwany efekt. Kierujący mazdą CX5 został zatrzymany przez świebodzińskich policjantów w miejscowości Skąpe, po tym jak w trakcie ucieczki przed nimi, na łuku drogi stracił panowanie nad autem i uderzył w betonowy słup oraz budynek mieszkalny. W toku dalszych czynności prowadzonych przez policjantów sąsiadujących ze sobą powiatów okazało się, że 22-latek nie miał uprawnień do kierowania oraz był poszukiwany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ do odbycia kary pozbawienia wolności. Nadto tablice rejestracyjne przyczepione do auta pochodziły od innego samochodu, a pojazd marki Mazda został skradziony z terenu Niemiec. Mężczyzna po badaniach został zatrzymany w krośnieńskiej komendzie do wyjaśnienia.

Podczas przesłuchania w Prokuraturze Rejonowej w Krośnie Odrzańskim usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej, przyjęcia i udzielenia pomocy w ukryciu pojazdu marki Mazda CX5 wartości blisko 95 tysięcy złotych pochodzącego z kradzieży na terenie Niemiec oraz użycie tablicy rejestracyjnej nieprzypisanej do pojazdu, na którym była umieszczona. Nadto odpowie on za kierowanie bez uprawnień, przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 34 km/h, spowodowanie kolizji drogowej oraz w celu uniknięcia kontroli niezatrzymanie się do sygnału dawanego przez umundurowanego policjanta.

W czwartek, 6 czerwca br. Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim na wniosek prokuratury zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy.

( KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)

