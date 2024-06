Bankowcy dla cyberedukacji: seniorzy nadal celem oszustów! - metoda na wnuczka

Oszuści bezwzględnie wykorzystują ufność seniorów! Jedną z metod, jakiej używają przestępcy, aby wykorzystać nieostrożność, jest metoda na wnuczka. Popularna metoda przestępców na wyłudzanie pieniędzy od seniorów jest nadal aktualna. O tym jak to wygląda opowiada Daria Widawska.

Kampania „Bankowcy dla CyberEdukacji” jest wspólną inicjatywą Związku Banków Polskich, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, banków oraz Policji.