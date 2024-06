Policjanci przechwycili transport 8,5 mln sztuk nielegalnych papierosów Data publikacji 06.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali osoby rozprowadzające nielegalne wyroby tytoniowe. W ręce funkcjonariuszy trafiło 8,5 mln sztuk papierosów znanej zachodniej marki, bez polskich znaków akcyzy, które w najbliższym czasie miały znaleźć się na polskim rynku. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść ponad 11 mln złotych.

Policjanci zajmujący się zwalczeniem przestępczości gospodarczej po raz kolejny wpadli na trop podrobionych papierosów, które miały trafić w okolice Krakowa. Ze zgromadzonych informacji wynikało, że towar został wyprodukowany w nielegalnej fabryce, a jego hurtowa ilość świadczy o tym, że miał on być wprowadzony na rynek w dużej skali. Zgromadzone materiały doprowadziły pracujących nad sprawą policjantów do podkrakowskiej miejscowości. To właśnie tam znajdowały się wynajęte magazyny, a do jednego z nich miał trafić ogromny transport.

W ubiegłą środę (29 maja) w godzinach popołudniowych policjanci pojawili się w miejscu, w którym miało dojść do spotkania przestępców i rozładunku papierosów. Tuż po godzinie 13.00, w wytypowanym miejscu pojawił się tir wyładowany po brzegi nielegalnym towarem. Gdy sprawcy rozpoczęli wyładunek palet do akcji wkroczyli policjanci. Dynamicznie przeprowadzona akcja zaskoczyła przestępców. Na miejscu zatrzymano 4 osoby - 3 mężczyzn i kobietę. W magazynie znajdowały się palety wraz z opakowaniami, których oznakowanie wskazywało, że ich zawartością jest drewno kominkowe.

Po rozpakowaniu ładunku policjanci odkryli papierosy bez polskich znaków akcyzy. Łącznie zabezpieczono 8,5 mln sztuk papierosów. Z uwagi na tak dużą ilość kontrabandy, przewiezienie towaru do magazynów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, wymagało użycia samochodu ciężarowego. Jednocześnie, na terenie jednego z krakowskich parkingów odnaleziono samochód dostawczy wypełniony koleją partią nielegalnych papierosów, którym posługiwali się zatrzymani.

Po zakończeniu czynności na terenie magazynu funkcjonariusze przesłuchali zatrzymanych. Kobieta i kierowca tira zostali zwolnieni z aresztu. „Mózgiem” przestępczego procederu okazał się 41-letni mieszkaniec Małopolski. Zarówno on, jak i jego 48-letni wspólnik usłyszeli zarzuty z kodeksu karno-skarbowego art.65, czyli przechowywania wyrobów akcyzowych bez polskich znaków akcyzy. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.

Sprawa jest rozwojowa. Policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą śledztwo, wyjaśniając, skąd dokładnie papierosy zostały przywiezione i do jakich odbiorców trafiały. Straty Skarbu Państwa w tym przypadku mogły wynieść ponad 11 mln złotych.