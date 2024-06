Właściwa reakcja dolnośląskiego policjanta doprowadziła do uratowania ludzkiego życia Data publikacji 06.06.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu podczas urlopu, który spędzał nad polskim morzem, zauważył pojazd zaparkowany na poboczu a obok niego leżącego mężczyznę. Policjant natychmiast przystąpił do działania, a przeprowadzona przez niego i kontynuowana wraz z członkami Zespołu Ratownictwa Medycznego resuscytacja przyniosła oczekiwany efekt. Poszkodowany odzyskał czynności życiowych.

Po raz kolejny dolnośląski funkcjonariusz udowodnił, że policjantem jest się przez 24 godziny na dobę, a reagowanie na sytuacje, w których ludzkie życie jest zagrożone, jest czymś naturalnym.

Nasz kolega podczas urlopu przemieszał się drogą prowadzącą do Dziwnówka i tam właśnie zauważył zaparkowany na poboczu pojazd z włączonymi światłami awaryjnymi, a tuż obok leżącego mężczyznę. Na miejscu znajdowały się osoby przyglądające się całemu zdarzeniu.

Funkcjonariusz natychmiast przystąpił do działania – zaparkował swój pojazd i podbiegł do leżącego mężczyzny. Pierwsze, na co zwrócił uwagę, to zasinienie jego twarzy dlatego też, bez zbędnej zwłoki, położył go na plecach, udrażniając jego drogi oddechowe. Niestety policjant wyczuł tylko jeden oddech agonalny, więc przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Poinformował osoby znajdujące się w pobliżu, w jaki sposób mają wykonywać poprawnie oddechy zastępcze, a także w jaki sposób udrażniać drogi oddechowe.

Wspólne działania były kontynuowane z przybyłym na miejsce Zespołem Ratownictwa Medycznego do momentu powrotu czynności życiowych u mężczyzny.

Kolejny raz właściwa reakcja i fachowo wykonana resuscytacja przez dolnośląskiego policjanta doprowadziła do uratowania ludzkiego życia.