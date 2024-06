Czterech oszustów działających metodą „na wnuczka” zatrzymanych Data publikacji 06.06.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z Wieliczki i Niepołomic wspólnie z kryminalnymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie namierzyli i zatrzymali cztery osoby odpowiedzialne za dokonanie oszustwa w powiecie wielickim. Trzech mężczyzn oraz kobieta wyłudzili od dwóch starszych osób 40.000 zł. Usłyszeli zarzuty oszustwa, za które grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Pod koniec kwietnia br., na terenie powiatu wielickiego doszło do oszustwa metodą „na wnuczka”, którego ofiarą padła starsza kobieta. Oszuści podali się za jej wnuczka informując, że uczestniczył w zdarzeniu drogowym i potrzebuje pieniędzy na kaucję, by uniknąć więzienia. Kobieta uwierzyła przestępcom i przekazała im swoje oszczędności w kwocie 25.000 złotych. Tego samego dnia i w ten sam sposób kolejna starsza kobieta straciła 15.000 złotych.

Kobiety złożyły zawiadomienia, a kryminalni od razu przystąpili do pracy. Początkowo była to żmudna dokładna analiza całego zdarzenia krok po kroku i wyszukiwanie śladów, jakie mogli pozostawić oszuści. Tych materialnych, jak i wirtualnych pozostawionych w sieci. Prowadzone działania operacyjne przyniosły skutek, policjanci wpadli na trop pierwszego z oszustów. Intensywne działania operacyjne szybko doprowadziły policjantów do wspólników oszusta. Funkcjonariusze ustalili, gdzie przebywają i 4 czerwca b.r. zatrzymali wszystkie cztery osoby, które brały udział w przestępczym procederze. Policjanci przeszukali zajmowane przez nich pomieszczenia, w których zabezpieczyli gotówkę oraz telefony, które mogły posłużyć do przestępstwa. U dwóch mężczyzn w trakcie przeszukania miejsca zamieszkania zabezpieczono narkotyki w postaci: MDMA, metamfetaminy i marihuany.

Wszystkim zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty z art. 286 k.k. za które grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci ostrzegają przed oszustami działającymi metodą "na wnuczka". Ich ofiarami najczęściej padają osoby starsze i samotne. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi, którzy przychodzą do domu bądź dzwonią podając się za członków rodziny, znajomych lub za pracowników różnych instytucji. Przed przekazaniem jakichkolwiek pieniędzy czy innych rzeczy wartościowych, należy jak najszybciej skontaktować się z osobą, do której mają one trafić. W ten sposób upewnimy się, że to rzeczywiście ona zwracała się do nas z prośbą i nie zostaniemy oszukani. Pamiętajmy też, że policjanci nigdy nie dzwonią w takich przypadkach jak opisują to oszuści podający się za policjantów i nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy.

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości zawsze możemy zadzwonić na Policję. 997 lub 112 to numery alarmowe, pod którymi mogą Państwo uzyskać pomoc.

Zwracamy się z apelem, zwłaszcza do osób młodych - informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie.