Policjanci eskortowali rodzącą na porodówkę Data publikacji 06.06.2024 Powrót Drukuj Nietypową kontrolę drogową przeprowadzili policjanci z WRD KMP w Lublinie posterunkowi Paweł Pociask i Paweł Plichta. Mundurowi na jednej z ulic Lublina zatrzymali citroena do kontroli drogowej z powodu przekroczenia prędkości. Zdenerwowany kierujący poinformował, że jedzie do szpitala z rodzącą żoną. Ponieważ liczyła się każda minuta policjanci natychmiast podjęli decyzję o pilotażu do szpitala.

Film EskortaLublin.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik EskortaLublin.mp4 (format mp4 - rozmiar 47.32 MB)

Do zdarzenia doszło we wtorek przed godz. 1:00 na ulicy Jana Pawła II w Lublinie. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Lublinie posterunkowi Paweł Pociask i Paweł Plichta pełnili służbę oznakowanym radiowozem i prowadzili pomiar prędkości. W pewnym momencie zauważyli szybko jadącego. W związku z tym mundurowi zatrzymali auto do kontroli. Po zatrzymaniu kierowca natychmiast wysiadł i poinformował, że jedzie do szpitala z rodzącą żoną.

Ponieważ liczyła się każda minuta policjanci natychmiast podjęli decyzję o pilotażu do szpitala. Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych pilotowali citroena do szpitala przy ul. Staszica w Lublinie. Po szybkim i bezpiecznym pilotażu rodzącą przekazano personelowi medycznemu. Kobieta trafiła na trakt porodowy.

Mężczyzna na koniec podziękował funkcjonariuszom za pomoc w imieniu swoim i żony. Pilotaż został zarejestrowany przez kamerki nasobne plicjantów, a także monitoring miejski i zarządzania ruchem w Lublinie.

podkomisarz Kamil Karbowniczek