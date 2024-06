Zdecydowana reakcja policjantów najprawdopodobniej zapobiegła tragedii Data publikacji 07.06.2024 Powrót Drukuj Krośnieńscy policjanci wydostali z rozgrzanego wnętrza samochodu 3-letniego chłopca. Mundurowi wybili szybę w drzwiach pojazdu, dzięki czemu udało się zapobiec skutkom śmiertelnie niebezpiecznego przegrzania organizmu dziecka.

Do zdarzenia doszło pod koniec maja br., na parkingu jednego z przedszkoli w Krośnie. Matka 3-letniego chłopca, po odebraniu dziecka z placówki, bezpiecznie umiejscowiła go we wnętrzu pojazdu. W czasie, gdy zamierzała zająć miejsce za kierownicą, doszło do samoczynnego zatrzaśnięcia zamków i uwięzienia w samochodzie 3-latka. Kobieta nie mogła dostać się do wnętrza samochodu, gdyż na skutek zablokowania drzwi, w środku pozostały kluczyki. Wielokrotnie podejmowane próby otwarcia samochodu przez zdenerwowaną matkę, okazały się bezskuteczne. Nie mogąc wydostać z pojazdu swojego dziecka, kobieta zatelefonowała na numer alarmowy.

Oficer dyżurny krośnieńskiej jednostki skierował na miejsce najbliżej znajdujący się policyjny patrol. Ze względu na brak możliwości otwarcia samochodu i temperaturę powietrza sięgającą blisko 30 stopni Celsjusza, funkcjonariusze podjęli decyzję o wybiciu jednej z szyb pojazdu.

Dzięki zdecydowanej reakcji policjantów 3-latek został sprawnie uwolniony z wnętrza szybko nagrzewającego się samochodu i przekazany matce. Chłopiec nie potrzebował pomocy medycznej.

Pamiętajmy, że pozostawienie osoby lub zwierzęcia w szczelnie zamkniętym samochodzie w upalny dzień, stanowi niebezpieczeństwo przegrzania organizmu. Jego skutki mogą okazać się tragiczne. Widząc zagrożenie, niezwłocznie alarmujmy służby ratunkowe.