Policja ostrzega przed oszustwami na inwestycje w kryptowaluty i surowce naturalne Data publikacji 07.06.2024 Powrót Drukuj Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach w ostatnich dwóch tygodniach przyjęła cztery zgłoszenia od mieszkańców powiatu, które związane były z oszustwami dotyczącymi inwestycji w kryptowaluty i surowce naturalne. Były to oszustwa na kwoty od 8600, do 160 tysięcy złotych. Łącznie łupem przestępców padło ponad 280 tysięcy złotych.

W większości przypadków pokrzywdzeni sami znaleźli reklamy w Internecie, gdzie osoby znane publicznie miały reklamować i zachęcać do inwestycji czy to w kryptowaluty czy surowce naturalne. Osoby niczego nieświadome wypełniały formularz kontaktowy i wysyłały go. Bardzo szybko zgłaszała się telefonicznie osoba podająca się za doradcę finansowego lub brokera i tak kierowała rozmową, aby najpierw zachęcić osobę do zainwestowania swoich środków, a następnie przejąć nad nimi kontrolę. Sposobów było kilka, od zainstalowania specjalnych aplikacji do zdalnej obsługi komputera lub telefonu, czy też dążenie w rozmowie do uzyskania kodów lub haseł do kont bankowych, z których środki były transferowane na konta przestępców, lub nawet poprzez namowę na dokonywanie dobrowolnych wpłat na przesłane numery kont. Często taki proceder trwa kilka tygodni czy miesięcy i gdy już osoba zdecyduje się na wypłatę rzekomo zarobionych w inwestycjach środków okazuje się, że trzeba wpłacić kolejne środki, żeby doszło do wypłaty już zainwestowanych albo kontakt z tzw. doradcą finansowym się urywa.

Policja ostrzega i radzi, jak uchronić się przed tego rodzaju oszustwem:

nie instalować na prośbę „konsultanta”, doradcy finansowego czy nawet pracownika banku lub innych instytucji finansowych dodatkowego oprogramowania na urządzeniach, z których następuje logowanie do bankowości internetowej,

nie udostępniać danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej,

chronić swoje dane i nie przesyłać nikomu skanów lub zdjęć dowodu osobistego,

nie dać się nabrać na „jedyną taką okazję”, duże zyski z inwestycji, czy niespodziewaną wygraną. ,

sprawdzić przed pierwszą wpłatą, czy giełda, na której chcemy inwestować, w ogóle istnieje i nie kierować się emocjami przy inwestowaniu własnych pieniędzy.