Podziękowanie dla policjantów za pilotaż kilkumiesięcznej Izy do szpitala

W czwartek krośnieńską komendę odwiedziła Pani Wiktoria wraz z ośmiomiesięczną Izą, by na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie Odrzańskim nadkomisarza Tomasza Kaczyńskiego złożyć podziękowanie dla policjantów, którzy w niedzielę pomogli jej w szybkim dotarciu do szpitala w Zielonej Górze, gdzie dziewczynka otrzymała pomoc medyczną.

Policjanci w codziennej służbie realizują wiele zadań i służą pomocą, nie oczekując za to specjalnych słów uznania. Nie mniej jednak, zawsze im miło, gdy ktoś dobrym słowem doceni ich zaangażowanie i pracę. Taki gest zawsze wywołuje uśmiech na twarzach policjantów. Tak było i tym razem. Czwartkowe, 06.06.2024 r., podziękowania dla policjantów były wyjątkowe i niespodziewane. Do Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim przyszła Pani Wiktoria wraz ze swoją mamą oraz ośmiomiesięczną córką Izą, by podziękować policjantom za zrozumienie i okazaną pomoc. Dzięki policyjnej eskorcie, szybko i bezpieczne dotarły do szpitala, gdzie dziewczynka otrzymała opiekę medyczną.

Pani Wiktoria podczas spotkania z Komendantem Powiatowym Policji w Krośnie Odrzańskim nadkomisarzem Tomaszem Kaczyńskim oraz pełniącym obowiązki Asystenta Ogniwa Obsługi Zdarzeń Drogowych Wydziału Ruchu Drogowego aspirantem Szymonem Węcewiczem wraz z podziękowaniami przekazała na ręce Pana Komendanta tort, figurki aniołów oraz kwiaty dla policjantów. Ten niespodziewany, miły gest Pani Wiktorii sprawił wiele radości policjantom, za co bardzo serdecznie dziękujemy.