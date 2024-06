Policjanci włączyli się w zbiórkę zabawek dla dzieci z oddziału onkologicznego Data publikacji 07.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci systematycznie włączają się w różne akcje charytatywne. Tym razem nowosolscy funkcjonariusze wraz z grupą motocyklistów zawiozła ogrom zabawek dzieciom przebywającym na oddziale onkologicznym w Zielonej Górze. Lubuscy policjanci w codziennej służbie dbają, aby wszystkie dzieci były bezpieczne. Kolejny raz zadbali również o to, by były radosne, a na ich twarzach pomimo pobytu w szpitalu pojawił się uśmiech!

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli wykazali się wspaniałą inicjatywą i przyłączyli się do akcji charytatywnej organizowanej przez wolontariuszkę Ewelinę Wawrzyńczyk z okazji Dnia Dziecka. Do pomocy przyłączyli się motocykliści z całego regionu, którzy również chcieli przekazać chorym dzieciom zabawki. Pobyt na oddziale szpitalnym zawsze połączony jest z ogromnym lękiem i strachem. Dlatego mundurowi cyklicznie pomagają maluchom przetrwać trudne chwile. Niby drobny gest, a wywołał u dzieci wiele radości i szczęścia. Organizatorka, motocykliści oraz policjanci chcieli, by dzieci przebywające w szpitalu choć przez chwilę zapomniały o codziennych zmaganiach z chorobą, a na ich buziach pojawił się uśmiech. I widząc ogromną radość chorych dzieci, wiemy, że to się udało. Nikt się nie spodziewał, aż tak licznej grupy motocyklistów, których to skowyt silnika wywołał ogromne zainteresowanie dzieciaczków. Akcja przyniosła wymierne efekty, czyli kartony i worki pełne zabawek. Szczęśliwe maluchy wybierały prezenty, z zaciekawieniem spoglądając na tak licznie zgromadzone motocykle. Podarunków było tyle, że obdarowaliśmy nie tylko onkologię, a wszystkie dzieci przebywające w zielonogórskim szpitalu.

Bezinteresowność i chęć niesienia pomocy innym to cechy, którymi kolejny raz wykazali się nowosolscy policjanci. Tym gestem pokazali, że nie tylko podczas służby wykazują się chęcią niesienia pomocy innym, ale także w czasie wolnym nie są obojętni na ludzką krzywdę.

Życzymy wszystkim pacjentom zielonogórskiego szpitala szybkiego powrotu do zdrowia i samych radosnych chwil!