Złodziej rowerów zatrzymany, usłyszał 18 zarzutów Data publikacji 07.06.2024 Powrót Drukuj Dzięki skutecznej pracy kryminalnych z Przymorza zatrzymany został 43-letni złodziej rowerów. Podejrzany w komisariacie na Przymorzu i w Oliwie usłyszał łącznie 18 zarzutów za kradzieże, kradzieże z włamaniem i uszkodzenie mienia. Podczas swojej działalności przestępczej sprawca ukradł 16 rowerów, jedną hulajnogę elektryczną oraz uszkodził drzwi do hali garażowej, powodując straty na łączną kwotę prawie 100 000 złotych. W przeszłości mężczyzna był już karany za przestępstwa podobne, dlatego za swoje czyny odpowie w warunkach recydywy. Sprawcy grozi do 15 lat więzienia.

Kryminalni komisariatu przy ul. Obrońców Wybrzeża pracowali nad sprawami kradzieży rowerów, do których dochodziło na terenie Przymorza. Policjanci przeprowadzili rozmowy z osobami, które mogły mieć informacje na temat tych zdarzeń oraz sprawcy i przeanalizowali zapisy z kamer monitoringu, które zarejestrował wizerunek złodzieja. Wynikiem pracy funkcjonariuszy było wytypowanie sprawcy tych przestępstw.

W środę, 5 czerwca rano kryminalni pojechali do jednej z miejscowości powiatu puckiego i tam zatrzymali podejrzewanego o kradzież rowerów 43-letniego mężczyznę. Podczas przeszukania pokoju, który wynajmował, funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli odzież, w której sprawca dokonywał kradzieży i włamań, a która została zarejestrowana na zapieczonych monitoringach. 43-latek trafił do policyjnego aresztu.

Funkcjonariusze z Przymorza oraz z komisariatu w Oliwie ustalili, że podejrzany w okresie od listopada 2023 roku do maja 2024 z terenu Przymorza i Oliwy ukradł z klatek schodowych, hal garażowych lub z komórek lokatorskich 16 rowerów oraz jedną hulajnogę elektryczną o łącznej wartości ponad 85 000 złotych. W jednym przypadku włamując się do hali garażowej, podejrzany uszkodził drzwi, powodując straty na ponad 12 tysięcy złotych. 43-latek usłyszał 18 zarzutów za kradzieże, kradzieże z włamaniem oraz uszkodzenie mienia i spowodowanie strat na łączną kwotę prawie 100 000 złotych.

W przeszłości mężczyzna był już karany za przestępstwa podobne, dlatego za zarzucane mu czyny odpowie w warunkach recydywy.

Za kradzież z włamaniem w warunkach powrotu do przestępstwa grozi do 15 lat więzienia. Za kradzież i uszkodzenie mienia z warunkach recydywy grozi do 7,5 roku pozbawienia wolności.