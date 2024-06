Był ścigany na podstawie siedmiu listów gończych. Teraz trafi do zakładu karnego Data publikacji 07.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci pierwszego komisariatu w Wałbrzychu dzisiaj o poranku na terenie ogródków działkowych na Piaskowej Górze zatrzymali mężczyznę, który od dłuższego czasu ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. 28-latek między innymi nie stawił się w zakładzie karnym po udzielonej przepustce. Miał wszczętych aż dziesięć spraw poszukiwawczych, a ścigany był na podstawie siedmiu listów gończych za popełnienie w ostatnich latach serii różnego rodzaju przestępstw. Skazany dodatkowo posiadał przy sobie sporą ilość narkotyków. Teraz mężczyzna z pewnością trafi do zakładu karnego na ponad cztery lata.

Wałbrzyscy policjanci wiedzieli, że mężczyzna od początku 2023 roku ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, po tym jak nie powrócił do Aresztu Śledczego w Dzierżonowie po udzielonej mu tam przepustce. W toku wykonanych w ostatnim czasie czynności, mundurowi ustalili, że 28-latek może obecnie przebywać na terenie ogródków działkowych w rejonie ul. Orłowicza na Piaskowej Górze.

Dzisiaj o poranku sprawdzili więc wytypowane miejsce, akcja już przed godziną 8:00 zakończyła się zatrzymaniem poszukiwanego mężczyzny, który dodatkowo przy sobie posiadał narkotyki w postaci amfetaminy. Można było z nich przygotować ponad 160 porcji handlowych tych środków psychotropowych.

Za wałbrzyszaninem wszczętych było już dziesięć podstaw poszukiwawczych. Siedem z nich to listy gończe. Ścigały go prokuratury oraz sądy w wielu miejscach w Polsce, w tym także w Wałbrzychu. Mężczyzna już teraz spędzi za kratami więzienia trzy lata i dziesięć miesięcy za wszystkie popełnione wcześniej przestępstwa. 28-latek został skazany miedzy innymi za oszustwa, podrabianie dokumentów, podszywanie się pod inną osobę oraz posiadanie narkotyków. Dodatkowo na początku 2023 roku nie stawił się w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie, po tym, jak otrzymał przepustkę.

Wałbrzyszanin najbliższe godziny spędzi w policyjnej celi. Policjanci przeprowadzą z nim czynności związane z posiadaniem narkotyków. Następnie zostanie przewieziony do Aresztu Śledczego w Świdnicy, skąd trafi na długi czas do jednego z zakładów karnych na terenie Polski. Jego pobyt w więzieniu może się jednak przedłużyć w związku z popełnionym dzisiaj kolejnym przestępstwem. A za posiadanie substancji psychotropowych grozi mu dodatkowa kara do trzech lat pozbawienia wolności.