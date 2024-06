Opolscy śledczy rozbili mafię narkotykową - kryminalni zatrzymali 6 osób Data publikacji 07.06.2024 Powrót Drukuj Zatrzymanych 6 mężczyzn, w tym jeden na gorącym uczynku, zabezpieczona broń z ostrą amunicją oraz ponad 100 000 złotych w gotówce - to efekt pracy kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. W realizację śledczych zaangażowani byli również opolscy poszukiwacze, a także policjanci z Nysy oraz Brzegu. Dzięki wielomiesięcznej, wytężonej pracy kryminalnych zatrzymano lidera oraz członków grupy przestępczej, mającej handlować narkotykami. Jak wynika z ustaleń policjantów, na przestępczym procederze zyski grupy mogły sięgać nawet 1 500 000 złotych.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu wpadli na trop handlarzy narkotyków w połowie 2023 roku. Funkcjonariusze podejrzewali, że w grę wchodzą bardzo duże ilości niebezpiecznych i silnie uzależniających substancji. Miała to być głównie amfetamina, choć z materiałów operacyjnych wynikało, że na czarny rynek wprowadzana była również kokaina. W miarę prowadzonego śledztwa okazało się, że jest to zaplanowana i koordynowana na szeroką skalę przestępcza działalność.

Policjanci podejrzewali, że mają do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą. Oznacza to, że musi być lider takiej grupy, który dowodzi działaniami pozostałych członków. Każda z zaangażowanych osób ma przypisane role, a z przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu. Kryminalni wiedzieli również, że przy tak dużych ilościach amfetaminy musi na terenie Opolszczyzny funkcjonować laboratorium tego narkotyku. Śledztwo nabierało tempa, a policjanci wiedzieli w tej sprawie coraz więcej.

Wspólna, zakrojona na szeroką skalę realizacja nastąpiła pod koniec maja br. Kryminalni oraz poszukiwacze z komendy wojewódzkiej, przy wsparciu policjantów z Nysy oraz Brzegu, zatrzymali 5 mężczyzn w wieku od 24 do 39 lat. Wszyscy okazali się być mieszkańcami Opolszczyzny. Ostatni, 39-letni członek grupy, wpadł na gorącym uczynku w zasadzkę, gdy przemycał z Holandii kokainę. W swoim samochodzie miał ponad 200 gramów tej substancji. To mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego. W wyniku przeszukań na terenie Olsztyna policjanci zabezpieczyli kilka kilogramów półproduktów do produkcji amfetaminy. W mieszkaniu zatrzymanego mężczyzny policjanci znaleźli dodatkowo broń palną z ostrą amunicją.

Podczas przeszukania mieszkania 39-letniego mieszkańca powiatu nyskiego policjanci potwierdzili swoje wcześniejsze podejrzenia. To właśnie tam było ukryte laboratorium amfetaminy. Policjanci zabezpieczyli niemal 100 ml płynnej amfetaminy, z której można by było wyprodukować kilogram tego narkotyku. Dodatkowo kryminalni znaleźli blisko 3 kilogramy gotowych do sprzedaży substancji - w tym amfetaminę, kokainę oraz 2CMC. Łączna wartość zabezpieczonych substancji przekracza 600 000 złotych. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli dodatkowo ponad 100 000 złotych w gotówce.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że członkowie rozbitej grupy mogli wprowadzić na czarny rynek nawet 50 kilogramów amfetaminy. W wyniku przestępczej działalności zyski grupy sięgnęły nawet 1 500 000 złotych. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej za co grozi do 8 lat więzienia. 34-letniemu mieszkańcowi powiatu brzeskiego policjanci udowodnili kierowanie tą grupą. W taki przypadku kara sięga nawet 10 lat więzienia.

Sprawa ta wciąż ma charakter rozwojowy i pracujący nad nią policjanci nie wykluczają rozszerzenia zarzutów lub dalszych zatrzymań.

( KWP w Opolu / mw)