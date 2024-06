Wyziębiona i zdezorientowana nastolatka odnaleziona przez strzeleckich kryminalnych Data publikacji 07.06.2024 Powrót Drukuj Gdyby nie zaangażowanie i determinacja strzeleckich policjantów, nie wiadomo jak potoczyłyby się dalsze losy 18-latki, będącej w kryzysie emocjonalnym. Młoda kobieta wyszła z domu w złym stanie psychicznym. Dodatkowo ostatni raz była widziana w rejonie torów kolejowych. Po kilku godzinach poszukiwań kryminalni odnaleźli nastolatkę w okolicach pól i lasu. Wyziębioną i zdezorientowaną dziewczynę policjanci przekazali medykom, którzy zabrali młodą kobietę do szpitala.

W czwartek, 6 czerwca, w godzinach wieczornych, do komendy Policji w Strzelcach Opolskich przyszła kobieta, która chciała zgłosić zaginięcie córki. Matka zaginionej przekazała policjantom, że jej nastoletnia córka około godziny 20:00 wyszła z domu, będąc w złym stanie psychicznym i fizycznym. Do tego kilka minut wcześniej otrzymała informację od znajomej, że jej córka miała być widziana w rejonie torów kolejowych. Jak ustalili funkcjonariusze młoda kobieta już od dłuższego czasu znajdowała się w kryzysie emocjonalnym.

Z uwagi na to, że życie i zdrowie nastolatki była zagrożone, Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich, ogłosił alarm dla całej jednostki Policji, aby jak najszybciej odnaleźć zaginioną.

Policjanci niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania 18-latki. Funkcjonariusze sprawdzali m.in. miejsca grupowania się młodzieży, rejon torów oraz dworców, parku, czy pustostanów. Do poszukiwań skierowany został również policyjny pies tropiący, aby doprowadzić do miejsca przebywania dziewczyny, której życie było zagrożone.

Po godzinie 2:00 patrol policjantów pionu kryminalnego strzeleckiej Policji odnalazł nastolatkę w rejonie kompleksu leśnego w Strzelcach Opolskich. Młoda kobieta była w bardzo złej kondycji psychicznej. Nie potrafiła logicznie odpowiadać na pytania, nie wiedziała co się z nią dzieje, ani nie orientowała się, co do czasu i miejsca, w którym aktualnie się znajduje. Jej ubranie było mokre i zabrudzone. Na całym ciele miała dreszcze, była wyziębiona. Policjanci zapewnili jej komfort termiczny i wezwali pogotowie ratunkowe. Następnie18-latka została przewieziona przez medyków do szpitala, gdzie trafiła pod opiekę specjalistów.

Dzięki zdecydowanym działaniu wszystkich policjantów zaangażowanych w poszukiwania zaginionej nie doszło do tragedii. Pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy ktoś jest w kryzysie emocjonalnym i potrzebuje pomocy, może zwrócić się do instytucji, które udzielą wsparcia.