Reprezentanci garnizonu w ogólnopolskim turnieju zatrzymali w czasie wolnym od służby pijanego kierowcę, który okazał się poszukiwanym przez organy ścigania Data publikacji 07.06.2024 Powrót Drukuj Stargardzcy policjanci mł. asp. Adam Rodzoch i sierż. Maciej Rosowski wraz z opiekunem reprezentacji podkom. Przemysławem Chełmińskim z Sekcji Szkolenia Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie brali udział w niecodziennej interwencji w czasie wolnym od służby. Policjanci reprezentują Zachodniopomorską Policję w IX Ogólnopolskich Zawodach Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, które odbywają się w Szkole Policji w Słupsku.

Funkcjonariusze wczoraj w późnych godzinach wieczornych udali się na zakupy po wyczerpującym drugim dniu zawodów. Podczas pobytu w sklepie spożywczym zauważyli dwóch mężczyzn i kobietę, którzy w arogancki i obelżywy sposób odnosili się do obsługi sklepu. Od awanturujących się było wyraźnie czuć charakterystyczny zapach alkoholu, a ich wypowiedziom towarzyszyła bełkotliwa mowa. Po chwili mężczyźni i kobieta opuścili sklep i wsiedli do samochodu marki Audi. Jeden z nich zajął miejsce kierowcy i włączył silnik. Policjanci natychmiast podbiegli do auta, aby uniemożliwić jazdę mężczyźnie. Ten widząc ich ruszył z impetem, w następstwie czego pasażer wypadł z pojazdu po wcześniejszym niedomknięciu drzwi. Dwóch funkcjonariuszy pobiegło za pojazdem. Trzeci z nich widząc obrażenia głowy i kończyn poszkodowanego zabezpieczył rannego, opatrzył oraz wezwał pogotowie ratunkowe i policję. Kierowca oddalił się w nieznanym kierunku, a policjanci już we trójkę czekali na umundurowany patrol.

W pewnym momencie w miejscu interwencji pojawiła się kobieta, która podróżowała z pijanym kierującym, a po chwili pojawił się ścigany przez nich mężczyzna. Zachodniopomorscy policjanci rozpoznali ich wśród gapiów, ujęli go i przekazali słupskim mundurowym, gdy ci przyjechali na miejsce.

Podczas sprawdzenia stanu trzeźwości mężczyzna wydmuchał 1,72 promila. Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że jest poszukiwanym do odbycia kary 1 roku pozbawienia wolności.

Dzięki błyskawicznej i prawidłowej postawie policjantów, kierowca audi został zatrzymany. Odpowie za kierowanie w pod wpływem alkoholu, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności, przepadek pojazdu i utrata prawa jazdy.