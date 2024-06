Policyjne działania „Zero tolerancji” w powiecie bydgoskim Data publikacji 07.06.2024 Powrót Drukuj Na drodze S-5 bydgoscy policjanci realizowali działania „Zero tolerancji”. Głównym celem akcji było zwiększenie bezpieczeństwa podróżujących tą bardzo ruchliwą trasą oraz zmniejszenie ilości wypadków i kolizji, powodowanych przez nadmierną prędkość bądź niewłaściwe wyprzedzanie. Do działań funkcjonariusze wykorzystali policyjnego drona.

Wczoraj, 06.06.2024 r., w godzinach 13.00-16.00, na drodze S-5, biegnącej przez powiat bydgoski, przeprowadzone zostały działania „Zero tolerancji”. Brali w nich udział policjanci ruchu drogowego bydgoskiej komendy, którzy przy pomocy drona monitorowali ruch w rejonie węzła komunikacyjnego w podbydgoskim Pawłówku. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie podróżujących tą drogą.

Podczas policyjnych działań czuwano nad stosowaniem się uczestników ruchu do obowiązujących przepisów i zasad drogowych. Policjanci ruchu drogowego reagowali na wykroczenia związane z nieprawidłowym wyprzedzaniem. Te wczoraj okazały się bolączką 8 kierowców samochodów ciężarowych. Trzech zostało ukaranych mandatem karnym, czterech pouczono, a w stosunku do jednego z nich zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu, ponieważ okazało się, że nie posiada uprawnień do prowadzenia tego typu pojazdu.

Przypominamy, że w Polsce zakaz wyprzedzania dla ciężarówek na drogach szybkiego ruchu (autostradach i drogach ekspresowych) obowiązuje od 1 lipca 2023 roku. Dotyczy on pojazdów kategorii N2 (DMC od 3,5 do 12 ton) oraz N3 (DMC powyżej 12 ton).

Prowadzone działania ukierunkowane są na zapewnienia bezpieczeństwa podróżujących oraz zminimalizowanie ilości wypadków drogowych.