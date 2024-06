Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą handlującą narkotykami - siłowe wejście kontrterrorystów Data publikacji 10.06.2024 Powrót Drukuj Pięć osób zatrzymanych, zabezpieczone narkotyki i pieniądze pochodzące z przestępstwa to bilans pracy strzeleckich kryminalnych, którzy rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Finałem wielomiesięcznej pracy operacyjnej i procesowej było spektakularne zatrzymanie podejrzanych przy wsparciu kontrterrorystów z Gorzowa Wielkopolskiego i Poznania. Policjanci na początku czerwca, w tym samym czasie siłowo weszli do dwóch mieszkań na ternie powiatu gorzowskiego. Trzy osoby z piątki zatrzymanych trafiły do aresztu. W sumie podejrzani usłyszeli kilkadziesiąt zarzutów dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wprowadzaniu do obrotu narkotyków czyniąc z nielegalnego procederu stałe źródło dochodu. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Kryminalni ze Strzelec Krajeńskich nad sprawą dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem narkotykami pracowali od kilkunastu miesięcy. Żmudna praca operacyjna i procesowa przyniosła rezultaty na początku czerwca. Analiza zebranego materiału dowodowego pozwoliła na ustalenie dwóch posesji na terenie powiatu gorzowskiego, gdzie prosperował narkotykowy biznes. Finałem sprawy było siłowe wejście do dwóch mieszkań przy wsparciu policyjnych kontrterrorystów. Mundurowi zatrzymali pięć osób. W mieszkaniach zabezpieczono narkotyki, między innymi: amfetaminę, mefedron i marihuanę oraz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W przeszukaniach udział brały specjalnie przeszkolone psy do tropienia narkotyków należące do Straży Granicznej i Policji. W poszukiwaniu narkotyków policjanci wykorzystywali najnowocześniejszy sprzęt, którym skanowano samochody należące do zatrzymanych. Trzech mężczyzn i dwie kobiety w sumie usłyszało kilkadziesiąt zarzutów dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wprowadzaniu do obrotu narkotyków czyniąc z nielegalnego procederu stałe źródło dochodu. Zarzuty są poważne, bo za wymienione przestępstwa grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura zdecydowała o policyjnym dozorze w stosunku do zatrzymanych dwóch kobiet. Natomiast trzech mężczyzn trafiło do aresztu. Sprawa ma charakter rozwojowy.

starszy aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich

Film: sierżant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim