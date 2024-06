Słowa podziękowania i uznania dla rzeszowskiej policjantki

Data publikacji 10.06.2024 Powrót Drukuj

Do Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie wpłynęło podziękowanie dla policjantki z Wydział Do Walki z Przestępczością Gospodarczą za profesjonalne i empatyczne podejście w trakcie składania przez niego zawiadomienia o oszustwie. Mężczyzna, chciał w ten sposób podziękować i wyrazić swoje uznanie. Takie słowa są bardzo miłe i motywują do dalszej służby społeczeństwu.