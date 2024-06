Podziękowania dla piekarskich policjantów za uratowanie życia Data publikacji 10.06.2024 Powrót Drukuj Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi i właściwe wykonywanie obowiązków służbowych, to główne dewizy przyświecające policjantom w ich codziennej służbie. Jesteśmy po to, by pomagać i chronić. To już kolejny raz, gdy piekarscy mundurowi pokazują, że są gotowi nieść pomoc w każdej sytuacji. Wdzięczność osób, którym pomagamy, jest dla nas najlepszą nagrodą.

Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego piekarskiej komendy podczas patrolu dworca autobusowego zauważyli kobietę, która przytrzymywała seniorkę i wzywała pomocy. Mundurowi natychmiast podjechali na miejsce, gdzie ustalili, że matka kobiety wzywającej pomocy straciła przytomność i po chwili przestała oddychać. Policjanci przystąpili do reanimacji, a po przyjeździe ratowników i przekazaniu im czynności, udzielali dalszej asysty.

Szybka reakcja oraz zdecydowane działanie mundurowych, pozwoliły uratować życie 75-latce. Mieszkanka Piekar została przewieziona do szpitala, gdzie trafiła pod opiekę lekarzy.

W piątek do piekarskiej komendy wpłynęła wiadomość z podziękowaniami od uratowanej seniorki.