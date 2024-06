Policjanci jeleniogórskiej drogówki zauważyli ogień wydobywający się z silnika pojazdu – natychmiast ruszyli z pomocą Data publikacji 10.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci jeleniogórskiej drogówki prowadzili działania „Prędkość”. Podczas akcji funkcjonariusze, jadąc krajową 3 w Bolkowie, zauważyli ogień, wydobywający się z silnika pojazdu marki BMW. Natychmiast podjęli działania ratunkowe, ugasili ogień oraz zabezpieczyli drogę, aby zapewnić bezpieczeństwo rodzinie podróżującej autem oraz innym uczestnikom ruchu.

Policjanci jeleniogórskiej drogówki 7 czerwca br., tak jak funkcjonariusze w całym kraju prowadzili działania „Prędkość”, które skierowane były w szczególności do tych kierowców, którzy rozwijają nadmierne prędkości, stwarzając realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Funkcjonariusze w ramach grupy „Speed”, około godziny 11.20 jadąc krajową 3 w Bolkowie, zauważyli ogień wydobywający się z zapakowanego na poboczu pojazdu marki BMW. Autem podróżowała rodzina z dzieckiem. Mundurowi natychmiast podjęli działania, ugasili ogień oraz zabezpieczyli drogę, aby zapewnić bezpieczeństwo innym uczestnikom ruchu.

Na podkreślenie zasługuje szybka reakcja i profesjonalizm naszych policjantów oraz ich gotowość do natychmiastowego działania w każdej sytuacji. Funkcjonariusze nigdy nie wiedzą, co zastaną na drodze, ale zawsze są przygotowani do niesienia pomocy zgodnie z hasłem „Pomagamy i Chronimy”.