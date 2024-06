Za prędkość stracili prawa jazdy Data publikacji 10.06.2024 Powrót Drukuj W zaledwie dwa dni policjanci z białostockiej drogówki zatrzymali 6 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość powyżej 50 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym. Każdy z nich stracił prawo jazdy na 3 miesiące.

Policjanci każdego dnia przy pomocy videorejestratorów i ręcznych mierników prędkości sprawdzają, czy kierowcy stosują się do wyznaczonych limitów prędkości. W miniony weekend zatrzymali sześciu kierujcych, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość powyżej 50 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym. Jednym z nich był 42-letni białostoczanin, który został zatrzymany w sobotę po 17.00 na Dywizjonu 303. Mężczyzna jechał volvo z prędkością 135 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje „70”, tym samym przekraczając prędkość o 65 km/h. Został ukarany mandatem w wysokości 2000 złotych i 14 punktami. Na 3 miesiące stracił także prawo jazdy. Ten sam patrol białostockiej drogówki niespełna 2 godziny później na Kazimierza Wielkiego zatrzymał do kontroli bmw. 20-letni kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość o 54 km/h, gdzie na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Policjanci ukarali go mandatem w wysokości 1500 złotych i 13 punktami. On również stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Z kolei w niedzielę po 10.00 na ul. Maczka 42-letni kierowca peugeota przekroczył obowiązujące tam ograniczenie prędkości do 70 km/h o 65 km/h. Został ukarany mandatem w wysokości 2000 złotych, a jego konto zasiliło 14 punktów. On także stracił prawo jazdy na 3 miesiące.

Niedostosowanie prędkości do wyznaczonych limitów i warunków panujących na drodze wciąż jest główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Apelujemy zatem do kierujących, nie tylko aut ale również jednośladów, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz w rejonie skrzyżowań.

Nie ryzykuj! Zwolnij i zadbaj o bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników ruchu drogowego!

( KWP w Białymstoku / mw)

Film Za prędkość stracili prawa jazdy Nazwa Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Za prędkość stracili prawa jazdy Nazwa (format mp4 - rozmiar 17.29 MB)