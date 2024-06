Policjant pierwszy na mecie po przebiegnięciu 590 kilometrów w Mistrzostwach Europy w Anglii Data publikacji 10.06.2024 Powrót Drukuj Brakuje słów, aby opisać sportowy sukces mł. asp. Łukasza Wróbla – zastępcy oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. W jego przypadku rzeczy niemożliwe stają się realne. Łukasz przebiegł we wschodniej Anglii 590 kilometrów w ponad 63 godziny. Pokonał ponad 270 zawodników z całej Europy i stanął pierwszy na mecie!

Po swoim ostatnim marcowym starcie w biegu w tej formule na Mistrzostwach Polski Backyard Ultra Warmia, gdzie zajął I miejsce, przyszedł czas na zmierzenie się z czołówką z Europy. Wybór padł na imprezę organizowaną w Suffolk we wschodniej Anglii - Backyard Ulltra. Zawody mają rangę Mistrzostw Europy i startuje na nich wielu mocnych zawodników. Tym razem ponad 270 osób.

Formuła zawodów powstała w USA i szybko zyskała zwolenników na całym świecie. Mają bardzo proste zasady. Zawodnicy biegną po pętli długości 4,167 mili (6,706 km). Na jej pokonanie uczestnicy mają 60 minut. Po kolejnej pełnej godzinie muszą być gotowi, by stanąć na linii startu do kolejnej pętli. Czas pomiędzy pętlami poświęcają regeneracji i na posiłki. Nieukończenie pętli w wyznaczonym limicie czasu, skutkuje odpadnięciem z zawodów (DNF - Did Not Finish, który tłumaczy się jako „nie ukończył”).

Łukasz Wróbel do zwodów przygotowywał się od kwietnia br. stosując różne jednostki treningowe, głównie długie wybiegania oraz siłę biegową. Od początku liczył na mocną stawkę w biegu, co dałoby mu szansę wykonania dobrego wyniku na poziomie światowym.

Tak też się stało! W Backyard Ultra po kolei sukcesywnie odpadali kolejni zawodnicy. W pewnym momencie w biegu pozostało już tylko 6 biegaczy, a każdy był z innego kraju. Wysoka dyspozycja spowodowała poprawienie krajowych rekordów (Niemiec, Włoch, Szwajcarii oraz Anglii), ale nawet Ci najmocniejsi również z czasem słabli i schodzili z trasy. Ostatnim zawodnikiem, który z Łukaszem podjął walkę był Mat z Wielkiej Brytanii, ale i on miał problemy i ostatecznie zasnął na trasie.

Po przebiegnięciu 590 km w czasie 63:41:15 leszczyński policjant Łukasz Wróbel był pierwszy na mecie. Stosował taktykę odpoczynku po każdej pętli. Jego strategia była skuteczna, ponieważ nie był tak bardzo zmęczony, jak pozostali zawodnicy. Obecnie jego wynik jest 11. wynikiem na świecie. Zwycięstwo w brytyjskim biegu pozwoliło Łukaszowi na kwalifikacje do Indywidualnych Mistrzostw Świata, które odbędą się w październiku 2025 roku w Ben Buckle w Tennessee w USA.

Łukaszu, jesteś The Best! Gratulujemy!