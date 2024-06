#Superdzielnicowy 2024 wybrany! Data publikacji 11.06.2024 Powrót Drukuj Telewizja Puls i Komenda Główna Policji zakończyły drugą edycję plebiscytu na #SuperDzielnicowego, w ramach akcji społecznej #DzielnicaBEZstrachu. Celem akcji jest nie tylko wyłonienie #SuperDzielnicowego, ale przede wszystkim zainteresowanie społeczeństwa problematyką bezpieczeństwa. Zwycięzcą tegorocznego plebiscytu został sierżant sztabowy Paweł Chmura ze Śródmiejskiej Komendy Rejonowej Policji w garnizonie stołecznym. Akcję promowali Andrzej Młynarczyk, Jasper Sołtysiewicz i Aleksandra Listwan – aktorzy grający dzielnicowych w serialu kryminalno-obyczajowym „Dzielnica strachu”, który można oglądać na kanale PULS 2.

- Zakończyliśmy drugą edycję akcji #DzielnicaBEZstrachu, w której z Komendą Główną Policji szukaliśmy #SuperDzielnicowego w internetowym plebiscycie. Otrzymaliśmy ponad 33 tysiące głosów i pokazaliśmy, że dobra rozrywka, jaką daje Telewizja Puls, i troska o dobro drugiego człowieka mogą znaleźć wspólny mianownik, a komercyjny nadawca może realizować ważną społeczną misję. – powiedziała Justyna Ganczarek - Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Telewizji Puls. – Oprócz plebiscytu na #SuperDzielnicowego prowadzimy wraz z KGP równolegle akcję społeczną #ZnamTeNumery. Jej celem jest zwiększenie świadomości seniorów i ich bliskich na temat zagrożeń, jakie czyhają w sieci czy wiążą się z lekkomyślnym podawaniem danych osobowych.

- Stale podkreślam, że Polska Policja jest formacją otwartą, nieustannie poszukującą nowych partnerów oraz kanałów komunikacji ze społeczeństwem celem budowania międzyinstytucjonalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa, co jest szczególnie widoczne w odniesieniu do drugiej ze wspomnianych inicjatyw tj. akcji #ZnamTeNumery. Cieszę się, iż bezpieczeństwo - jako wartość wspólną - dostrzegają również podmioty komercyjne. Za Panią Dyrektor powtórzyć mogę, że partnerstwo prywatno-publiczne jest możliwe, możliwym jest również znalezienie wspólnych obszarów dla owocnej współpracy. Wspomniana troska o dobro drugiego człowieka wprost wpisuje się w motto Polskiej Policji „Pomagamy i chronimy”. Sam plebiscyt #SuperDzielnicowy jest doskonałą okazją do przełamania bariery anonimowości, która jest dużym problemem społecznym, jest także doskonałą okazją do wyjścia do mieszkańców przez samych dzielnicowych, co wydaje się już przynosić efekty, albowiem tegoroczna edycja plebiscytu cieszyła się zdecydowanie większym zainteresowaniem, a przede wszystkim nominowana została blisko połowa dzielnicowych z terenu całego kraju – powiedział nadinsp. Roman Kuster - Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Głosowanie na #SuperDzielnicowego2024 trwało od 29 lutego do 30 kwietnia.

W plebiscycie najwięcej głosów otrzymali:

miejsce I – sierż. szt. Paweł Chmura - Komenda Rejonowa Policji Warszawa I (Śródmieście)

– Komenda Stołeczna Policji;

miejsce II - mł. asp. Robert Markowski – Komisariat Policji IV Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku;

miejsce III - sierż. szt. Justyna Woronowicz-Marzec – Posterunek Policji w Krynkach Komendy Powiatowej Policji w Sokółce - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku;

miejsce IV - mł. asp. Tomasz Gac – Komenda Powiatowa Policji w Tucholi - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy;

miejsce V - mł. asp. Karol Pycz – Komisariat Policji IV Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku;

Szczegóły na stronie: https://dzielnicabezstrachu.pl/