Uroczyste otwarcie XXXIV ogólnopolskiego finału konkursu "Policjant ruchu drogowego" Data publikacji 10.06.2024 Powrót Drukuj Od ponad trzydziestu lat organizowany jest konkurs „Policjant Ruchu Drogowego”, który ma za zadanie wyłonić i uhonorować najlepszych funkcjonariuszy, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo na polskich drogach. Dzisiaj miała miejsce uroczysta inauguracja konkursu, który w tym roku rozgrywany jest na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Ceremonia uroczystego otwarcia finału konkursu oraz odprawa techniczna połączona była z losowaniem numerów startowych oraz powołaniem zespołów sędziowskich.

Uczestników przywitali I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, insp. Sławomir Piekut oraz Zastępca Dyrektora Biura Ruchu Drogowego insp. Krzystof Dymura podkreślając, że uczestnictwo w tym konkursie przyczynia się do rozwoju, zdobycia nowych umiejętności i utrwalenia starych. Wydarzenie to scala i integruje społeczność policyjną. To wartość, którą daje takie przedsięwzięcie. Niepoliczalną jest wartość bezpieczeństwa Polek i Polaków, a konkurs tę wartość powiela i mnoży.

XXXIV, edycja Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” odbywa się w garnizonie wielkopolskim. Jest to przede wszystkim bardzo dobra okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy najlepszymi z najlepszych policjantów ruchu drogowego.

Patronat honorowy nad finałem XXXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Wojewoda Wielkopolska oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego.



Organizatorami tegorocznego konkursu są: Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

11 czerwca 2024 r. (wtorek) rywalizacja najlepszych policjantów ruchu drogowego rozpocznie się konkurencją kierowania ruchem drogowym na skrzyżowaniu, po czym odbędzie się jedna z najbardziej widowiskowych konkurencji jaką jest jazda sprawnościowa motoxyklem służbowym.

Przez cztery dni zmagań 36 zawodników, w tym 34 najlepszych policjantów „drogówki” z kraju oraz 2 żołnierzy ŻW będą mieć do pokonania sześć konkurencji, tj. test ze znajomości przepisów, strzelanie z broni służbowej, kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu, jazdę sprawnościową motocyklem i samochodem oraz sprawdzian wiedzy i umiejętności udzielania pomocy poszkodowanym.

Rywalizacja wyłoni najlepszego policjanta oraz najlepszą drużynę ruchu drogowego.

BRD KGP