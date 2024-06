Włamywał się do aptek. Przerwali to kryminalni Data publikacji 11.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy namierzyli i zatrzymali podejrzanego o włamania do aptek. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje prokurator Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ. Zatrzymany jest już aresztowany.

Policjanci z Koronowa otrzymali zgłoszenie dotyczące włamania do apteki, do którego doszło 10 maja br. Jak wynikało z zawiadomienia o przestępstwie, z placówki po włamaniu skradziono jedynie gotówkę. Ta sprawa zwróciła uwagę policjantów wydziału kryminalnego komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy. Już wtedy kryminalni wiedzieli, że do podobnych przestępstw doszło w innych miastach regionu.

Policjanci postanowili dokładnie „przyjrzeć się” zgłoszonym sprawom, doszukując się podobieństw. Analizowali także dostępne nagrania z monitoringów. Ich praca, jak się okazało, nie poszła na marne. Wytypowali mężczyznę, który mógł mieć związek z włamaniami. Wiedzieli także, po sprawdzeniach w policyjnych bazach, że mężczyzna był w przeszłości wielokrotnie karany za włamania.

Pod koniec maja br. kryminalni zatrzymali 48-latka, krótko po tym jak usiłował włamać się do apteki w Bełchatowie. Po zatrzymaniu mężczyzna trafił do policyjnego aresztu w Bydgoszczy. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów włamania do apteki w Koronowie oraz usiłowania włamania do apteki w Bełchatowie. Prokurator wnioskował do sądu o tymczasowe aresztowanie zatrzymanego. Sąd przychylił się do tego wniosku aresztując 48-latka na najbliższe 3 miesiące.

Jak wynika z ustaleń kryminalnych mężczyzna mógł dokonać kilkunastu włamań do aptek na terenie całego kraju w tym w Świeciu, Nakle i Żninie. Zawsze zabierał jedynie gotówkę, która była w pomieszczeniach. Mógł również stać za włamaniem do saloniku prasowego w Bydgoszczy.

Śledztwo w tej sprawie, nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Bydgoszcz-Północ, prowadzą policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

( KWP w Bydgoszczy / mw)

