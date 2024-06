Policjanci i inne służby pomogli w ocaleniu psa Balu

Data publikacji 11.06.2024 Powrót Drukuj

Policjanci z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach otrzymali bardzo miłe podziękowania. Wpłynęły one w związku z przeprowadzoną przez nich nietypową interwencją na autostradzie A4. Mundurowi wraz z innymi służbami poszukiwali pieska Balu, który uciekł właścicielom i błąkał się po pasach ruchliwej drogi, co zagrażało życiu zarówno psiaka, jak i bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Na szczęście mimo dużego zagrożenia, sytuację udało się opanować, a pupil, choć z pewnymi obrażeniami, ocalał i trafił do swoich opiekunów.