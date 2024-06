Złoty medal na Turnieju Brazylijskiego Ju-jitsu dla katowickiego policjanta Data publikacji 11.06.2024 Powrót Drukuj St. post. Łukasz Banach zdobył złoty medal na turnieju Brazylijskiego Ju-jitsu. Policjant okazał się najlepszy w kategorii wagowej 88,3 kg niebieski pas masters na zasadach IBJJF w GI w trakcie IV Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Mińsku Mazowieckim. Mundurowy na co dzień służy w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach.

8 czerwca br., katowicki policjant wziął udział w IV Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Ju-jitsu GI i NO GI 2024 w Mińsku Mazowieckim, gdzie zdobył złoty medal. W Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Ju-jitsu biorą udział funkcjonariusze z całego kraju m.in. z Policji, Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Straży Granicznej. Funkcjonariusze rywalizowali w kategoriach GI (w kimonach) oraz NO GI (bez kimon). GI i NO GI to dwie formy brazylijskiego Ju-jitsu, które mimo wielu podobieństw, różnią się od siebie. W klasycznym BJJ GI walczy się w stroju potocznie zwanym kimono. W NO GI zawodnik ubrany jest w rashguard oraz spodenki. W walkach GI istnieje dużo więcej możliwości chwytania dzięki ubiorowi. Nie jest zabronione łapanie za kimono, a chwyty te pozwalają na większą kontrolę przeciwnika i samej walki. W NO GI zawodnik skupia się na chwytach dotyczących ciała. Nie ma możliwości łapania za strój i wykorzystywania go do wykonywania określonych technik, by osiągnąć przewagę nad przeciwnikiem. Obie formy BJJ wzajemnie się uzupełniają i pozwalają na doskonalenie swoich umiejętności i zdobywanie nowych.

Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach startował w kategorii wagowej 88,3 kg niebieskie pasy. Był to turniej na zasadach IBJJF GI w pierwszej walce półfinałowej st. post. Łukasz Banach zmierzył się z zawodnikiem z Kłodzka i wygrał walkę na punkty. Policjant awansował do finału w swojej kategorii, gdzie zmierzył się z innym zawodnikiem z Giżycka, którego pokonał przez poddanie (duszenie krzyżowe), zdobywając złoty medal w kategorii niebieskie pasy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!