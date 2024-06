Areszt za czynną napaść na policjantów Data publikacji 11.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wałcza zatrzymali 35-latka, który podczas interwencji rzucał w nich nożami, cegłami i butelkami oraz groził pozbawieniem życia. Interwencja związana była z blokowaniem przez agresora linii alarmowej 112. Agresor usłyszał m.in. zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi do 10 lat więzienia. Decyzją sądu trafił do aresztu.

Do poważnego incydentu doszło na jednym z wałeckich osiedli. Policjanci podjęli tam interwencje związku ze zgłoszeniem o groźbach. Ze zgłoszenia wynikało, że sprawca najpierw blokował linię alarmową telefonu 112, grożąc przy tym operatorowi sieci, a kiedy na miejsce przyjechali funkcjonariusze, zaatakował ich. Furiat rzucał w interweniujących nożami, cegłami oraz butelkami grożąc przy tym pozbawieniem życia. Funkcjonariusze, aby obezwładnić agresora musieli użyć środków przymusu bezpośredniego.

Po zatrzymaniu mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Napastnikiem okazał się 35-letni mieszkaniec Wałcza. W wyniku zebranego materiału dowodowego przez śledczych agresor usłyszał m.in. zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Wałczu. Tam po analizie sprawy zapadała decyzja o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztu na trzy miesiące.