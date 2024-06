"Rzeczywistość ciekawsza niż film" - nowy spot o służbie w Policji

Data publikacji 11.06.2024 Powrót Drukuj

Często podkreślamy, że służba to coś więcej niż praca. Zadania, które na co dzień stoją przed policjantami, nie dotyczą targetów sprzedażowych. To, co wypracowujemy, jest o wiele cenniejsze - chodzi o bezpieczeństwo. Służba kryminalna, prewencja, ruch drogowy, ogniwa wodne, technicy kryminalistyki, dzielnicowi, przewodnicy psów, poszukiwacze, logistycy, kontrterroryści, negocjatorzy, instruktorzy czy profilaktycy - ilość zadań, jakimi można zająć się w Policji jest bardzo szeroka. Warto zapoznać się z naszą ofertą. Dołącz do nas!