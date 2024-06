Aresztowany za fałszywe studolarówki Data publikacji 11.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci z raciborskiej komendy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o wprowadzenie do obrotu fałszywych banknotów. 61-letni mężczyzna chciał wymienić studolarówki na złotówki w kantorze. Za to przestępstwo może grozić do 10 lat więzienia. Sąd zastosował areszt na najbliższe trzy miesiące.

W czwartek, 6 czerwca 2024 r. policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o wprowadzenie do obrotu fałszywych banknotów. Zatrzymanie to efekt pracy kryminalnych z raciborskiej komendy. 61-letni mężczyzna chciał wymienić studolarówki na złotówki w jednym z raciborskich kantorów. Policjanci w toku prowadzonych czynności zdobyli informacje wskazujące na konkretną osobę mogącą mieć związek z przestępstwem, co pozwoliło zamienić je na materiał dowodowy, pozwalający na zatrzymanie podejrzanego. 61-letni mężczyzna posiadł 770 sztuk fałszywych banknotów studolarowych.

Za to przestępstwo może grozić do 10 lat więzienia. Sąd zastosował wobec mężczyzny areszt na okres trzech miesięcy.