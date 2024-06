Zamiast na Cypr trafili w ręce policjantów CBŚP Data publikacji 12.06.2024 Powrót Drukuj Cztery osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej czerpiącej korzyści z cudzego nierządu zostały zatrzymane przez policjantów z rzeszowskiego CBŚP, w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że członkowie gangu prowadzili „działalność” na przestrzeni ostatnich kilku lat w tzw. „mieszkaniówkach” na terenie Warszawy. Śledczy oszacowali, że członkowie grupy przestępczej z prowadzonej działalności mogli uzyskać blisko pół mln zł.

Policjanci z Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się czerpaniem korzyści z cudzego nierządu. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że członkowie grupy od kilku lat na terenie Warszawy zajmowali się prowadzeniem mieszkaniowych agencji towarzyskich. Wszystko wskazuje na to, że w tym czasie w kilku „mieszkaniówkach” w Warszawie mogło „pracować” kilkadziesiąt kobiet świadczących usługi. Kobiety werbowane były za pośrednictwem m.in. portali internetowych. Śledczy ustalili, że członkowie grupy organizowali im miejsce pracy, umawiali klientów, a także zapewniali bezpieczeństwo pracy, w zamian za co kobiety oddawały im połowę zarobionych pieniędzy. Wśród kobiet „pracujących” w agencjach były obywatelki Polski, Ukrainy czy Białorusi. Według śledczych dochód grupy przestępczej mógł wynieść blisko pół miliona złotych.

W trakcie realizacji przeprowadzonej na terenie Warszawy oraz województwa lubelskiego, funkcjonariusze rzeszowskiego Centralnego Biura Śledczego Policji, przy wsparciu funkcjonariuszy z Zarządu III CBŚP , zatrzymali 4 osoby, w wieku od 35 do 52 lat. W wyniku przeszukań policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt telefonów komórkowych, laptopy oraz aparaty fotograficzne. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie należące do podejrzanych w wysokości blisko 100 tys. zł.

Zatrzymanym w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu przedstawiono zarzuty dotyczące przestępstw związanych z wolnością seksualną i obyczajnością oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, za co grozić może kara pozbawienia wolności do 10 lat. Dwóm zatrzymanym przedstawiono zarzut kierowania tą grupą i to właśnie oni, decyzją Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto, zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

(CBŚP / kc)