Policjanci ruchu drogowego ruszyli na ratunek Data publikacji 12.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci ruchu drogowego garwolińskiej komendy zawsze służą pomocą potrzebującym. Tym razem funkcjonariusze pełniący służbę na motocyklach bez chwili wahania ruszyli na ratunek mężczyźnie, który zasłabł w samochodzie. Dzięki ich sprawnej interwencji nie doszło do tragedii.

Do zdarzenia doszło, kiedy patrol ruchu drogowego, pełniący służbę na motocyklach prowadził działania na terenie Domaszewa (gmina Maciejowice). Podczas patrolu zatrzymała ich zdenerwowana kobieta, która powiedziała, że pasażer pojazdu nagle zasłabł i dostał ataku padaczki.

Policjanci natychmiast ruszyli z pomocą. Poszkodowany miał drgawki. Funkcjonariusze przystąpił do udzielania pierwszej pomocy i zabezpieczyli głowę mężczyzny przed powstawaniem urazów. Do przyjazdu ratowników medycznych sprawdzali stan psychofizyczny mężczyzny, a następnie przekazali go pod fachową opiekę medyków.

Warto podkreślić, że zasadniczą część służby policjantów ruchu drogowego stanowi nadzór nad ruchem drogowym, reagowanie na sytuacje niebezpieczne oraz praca na miejscu zdarzeń drogowych. W sytuacji wystąpienia wypadku lub kolizji to ci policjanci często są pierwsi na miejscu. Ich podstawowym obowiązkiem jest pomoc poszkodowanym. Dlatego funkcjonariusze kończą szereg szkoleń i kursów, na których nabywają specjalistyczną wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy.