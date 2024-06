Podziękowania od jednej z mieszkanek Trzebnicy dla dzielnicowej sierż. Katarzyny Olechowskiej Data publikacji 12.06.2024 Powrót Drukuj „Pragnę w moim imieniu i syna podziękować pani Katarzynie Olechowskiej za profesjonalną postawę i pomoc w trudnej sytuacji rodzinnej…” to fragment podziękowań dla policjantki, jakie wpłynęły do Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy od jednej z mieszkanek miasta. Stróże prawa za swoją służbę nie oczekują specjalnych podziękowań, jednak każde miłe słowo ze strony mieszkańców wywołuje uśmiech na ich twarzach i jeszcze bardziej motywuje do pracy.

Czasami sytuacje, które wydają się nam zupełnie zwykłe i naturalne, w odczuciu innych mogą być czymś wyjątkowym. Dolnośląscy policjanci służą pomocą zawsze, gdy jest to możliwe.

Stróże prawa nie oczekują za to specjalnych podziękowań, bo przecież wiedzą, że na tym polega ich służba. Co nie znaczy, że słowa wdzięczności, jakie do nich trafiają, nie robią na nich wrażenia. Szczególnie gdy są to podziękowania, jak te napisane przez jedną z mieszkanek Trzebnicy.

Przekazane przez kobietę podziękowania potwierdziły wielkie zaangażowanie dzielnicowej w sprawy mieszkańców, a zarazem skuteczność jej działań.

Pamiętajmy, że dzielnicowy to policjant, do którego zawsze można zwrócić się o pomoc oczywiście w granicach kompetencji Policji lub przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa. Dzielnicowi to ludzie otwarci, kompetentni, wzbudzający zaufanie oraz znający swoją rolę jako policjanci. Potrafią też wskazać podmiot odpowiedzialny za poszczególne obszary życia społecznego.

Każdy dzielnicowy posiada swój rejon służbowy, a możemy go znaleźć w zakładce – Twój Dzielnicowy.